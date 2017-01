Handball

17.1.2017, 16:30 Uhr

Norwegen siegt gegen Brasilien klar

Die hoch eingeschätzten Norweger erreichen bei der Handball-WM in Frankreich ebenfalls die Achtelfinals. Die Skandinavier besiegen in Nantes Brasilien klar mit 39:26 (18:13). Von sda

Sander Sagosen war Norwegens bester Torschütze (Bild: sda)

Bester Werfer der Norweger war der hoch talentierte Sander Sagosen mit sieben Treffern. Für die Skandinavier war es in der Gruppe A der dritte Sieg im vierten Spiel, lediglich gegen den noch ungeschlagenen Titelverteidiger und Gastgeber Frankreich hatte Norwegen knapp verloren (28:31).

Im vergangenen Jahr hatte Norwegen an der EM in Polen Platz 4 belegt, nachdem die Skandinavier im Halbfinal dem späteren Europameister Deutschland knapp unterlegen waren. Die Qualifikation für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatte Norwegen verpasst.