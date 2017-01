Ein Tor und ein Assist für Schweizer Rookie

¶ Beim Fünfsterne-CSI in Basel verpassen die Schweizer im Grand Prix das Podium. Der Sieg geht an den Belgier Niels Bruynseels.Von sda. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ Mit Tram und Bus in Basel unterwegs zu sein, ist für Éder Balanta ein Privileg. Die AZ mit der Geschichte eines Spielers, der einst mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde und in seiner Heimat nicht einmal unerkannt an den Kiosk konnte. Empfohlen von Amir Mustedanagić. Zum Porträt