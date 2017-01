Ski alpin

16.1.2017, 20:40 Uhr

Kein Training am Dienstag in Kitzbühel

Wie erwartet wird es wegen der Wettervorhersage am Dienstag noch kein Abfahrtstraining in Kitzbühel geben, sondern nur eine Besichtigungsfahrt. Von sda

Das Wetter in Kitzbühel lässt am Dienstag kein Training zu (Bild: sda)

Trainings für die Weltcup-Abfahrt vom kommenden Samstag sind am Mittwoch und Donnerstag angesetzt.

In Kitzbühel steht am Freitag ein Super-G auf dem Programm. Am Samstag folgt die Abfahrt und am Sonntag der Slalom.