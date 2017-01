Super League

16.1.2017, 14:35 Uhr

St. Gallen verlängert mit Ersatzgoalie Stojanovic

Der Super-League-Klub St. Gallen und dessen Ersatzgoalie Dejan Stojanovic (23) einigen sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis Juni 2018. Von sda

Goalie Dejan Stojanovic bleibt bis 2018 beim FC St. Gallen (Bild: sda)

Bei St. Gallen kam Stojanovic in der laufenden Saison zu zwei Einsätzen im Schweizer Cup sowie einem Spiel in der Super League. Bis im letzten Sommer stand er beim Serie-A-Klub Bologna unter Vertrag, kam aber dort in der letzten Saison nie zum Einsatz.

Der 1,96 m grosse Keeper besitzt die österreichische und mazedonische Staatsbürgerschaft.