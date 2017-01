Ballonfestival

21.1.2017, 15:50 Uhr

Château-d'Oex neun Tage im Zeichen des Heissluftballon-Festivals

Bei besten Wetterbedingungen hat am Samstag das 39. Heissluftballon-Festival in Château-d'Oex in den Waadtländer Alpen begonnen. Während neun Tagen werden rund 70 Piloten mit ihren Teams ihr Können zeigen. Von sda

Die Sonne lacht für die Organisatoren des 39. Heissluftballon-Festivals, das am Samstag in Château-d'Oex VD begonnen hat. (Bild: sda)

Die Organisatoren haben sich erfreut darüber geäussert, dass für die ganze kommende Woche bestes Wetter angesagt ist. Keine einzige Veranstaltung müsse annulliert werden.

Das Publikum wird zahlreichen Demonstrationen der bunten Heissluftballons beiwohnen können. Der Mittwochnachmittag ist traditionellerweise den Kindern gewidmet. Am Freitag wird nach mehrjährigem Unterbruch wieder einmal die «Night Glow» veranstaltet, ein Spektakel mit Ton und Licht.

Falls das Wetter entgegen den Prognosen nicht mitspielen sollte, so könnte diese beim Publikum beliebte Veranstaltung allenfalls auf den Samstag verschoben werden. Das jährlich stattfindende Festival zog in den letzten Jahren je über 10'000 Besucherinnen und Besucher an.