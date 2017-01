Sundance Festival mit «An Inconvenient Sequel» eröffnet

¶ Der FCB ist heute in Marbella gegen Lokomotive Moskau angetreten – und hat das Testspiel erfolgreich bestanden.Von TaWo. Weiterlesen

¶ Die Idee schwirrte schon lange in den Köpfen der Verantwortlichen herum. Jetzt ist es klar: Basel hat sich für die Badminton WM 2019 beworben. Der Entscheid fällt im März.Von TaWo. Weiterlesen

Australian Open

¶Novak Djokovic scheitert am Australian Open so früh wie seit 2006 nicht mehr. In der 2. Runde unterliegt er Denis Istomin, der Nummer 117 der Welt, 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.Von sda. Weiterlesen