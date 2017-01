Ausstellung zeigt Paul Klee als Maler, Dichter und Denker

¶ Mittelitalien ist am Mittwoch von einer Serie von Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des ersten Bebens mit 5,3 an. Von sda. Weiterlesen

Familien-Zusammenführung

¶Rund 7500 Flüchtlinge harren allein in Nordgriechenland bei Eiseskälte in Zelten ohne Heizung und warmes Wasser aus. Gut die Hälfte von ihnen will nach Deutschland oder anderswo nach Europa, wo bereits Familienangehörige auf sie warten. Doch die Zusammenführungen laufen schleppend.Von Salinia Stroux und Chrissi Wilkens / n-ost. Weiterlesen