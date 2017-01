Fotografie

16.1.2017, 10:30 Uhr

Gründer des Elysée-Museums, Charles-Henri Favrod, gestorben

Der Gründer des bekannten Fotografie-Hauses Musée de l'Elysée in Lausanne, Charles-Henri Favrod, ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren verstorben. Er machte sich als Journalist und Kunst-Sammler einen Namen. Von sda

Der Gründer des Musée de l'Elysée in Lausanne, Charles-Henri Favrod, ist 2017 kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben. (Archiv) (Bild: sda)

Der Tod des in der Westschweiz bekannten Museumsgründers hatte am Montag die Zeitung «24 heures» auf ihrer Internetseite bekannt gemacht. Der Kanton Waadt bestätigte die Information der Nachrichtenagentur sda.

Charles-Henri Favrod wurde am 21. April 1927 in Montreux VD geboren. Er gründete 1985 das Musée de L'Elysée in Lausanne und führte es bis 1996.