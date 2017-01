Früherer Gouverneur soll US-Landwirtschaftsminister werden

¶ Seit gut zwei Monaten gibt es in Basel eine Task Force unter der Leitung von Thomas Kessler und eine Extremismus-Hotline, die Radikalisierungstendenzen vorbeugen sollen. Kenner wie Ahmad Mansour und Johannes Saal begrüssen diese Massnahme, sehen aber noch Verbesserungsmöglichkeiten.Von Michel Schultheiss. Weiterlesen

Tibet-Konflikt

¶Weil die Basler Regierung 2015 den Dalai Lama empfing, wurde sie von der chinesischen Behörden mit einem Einreiseverbot bestraft. So durfte Regierungspräsident Guy Morin nicht an ein Konzert in Peking reisen. Das Schweizer Aussenministerium hatte vor einem Empfang des Dalai Lama gewarnt.Von Renato Beck und Dominique Spirgi. Weiterlesen