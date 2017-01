Wieder Erdbeben in Mittelitalien - Wieder Schäden in Amatrice

¶ Nach Stan Wawrinka qualifiziert sich auch Roger Federer am Australian Open in Melbourne für die 3. Runde. Der Baselbieter setzt sich gegen Noah Rubin aus den USA 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) durch.Von sda. Weiterlesen

Australian Open

¶ Belinda Bencic unterliegt in der 1. Runde des Australian Open in 79 Minuten 4:6, 3:6 gegen die sechsfache Siegerin Serena Williams. Timea Bacsinszky setzt sich in einem schwachen Spiel gegen die Italienerin Camila Giorgi 6:4, 3:6, 7:5 durch. Von sda. Weiterlesen