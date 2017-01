Ja oder Nein? Antreten zum Erklärbär-Video – das hilft bestimmt!

Am 12. Februar wird in Basel über ein Sanierungs- und Umbauprojekt des Kasernen-Hauptbaus abgestimmt. Unser Erklärbär weiss wie immer alles und erst noch besser. Doch bei einigen angesprochenen Fragen sind noch Präzisionen nötig.

Thom Luz führt mit seiner theatralen Jenseitswanderung durch Dantes «Inferno» in höchst nebulöse Gefilde.

19.01.2017 um 15:25

Weil die Basler Regierung 2015 den Dalai Lama empfing, wurde sie von den chinesischen Behörden mit einem Einreiseverbot belegt. So durfte Regierungspräsident Guy Morin nicht an ein Konzert in Peking reisen. Das Schweizer Aussenministerium hatte vor einem Empfang des Dalai Lama gewarnt.