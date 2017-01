Museumsnacht live

20.1.2017, 15:12 Uhr

Nichts verpassen während der Museumsnacht – #mnbasel sei Dank

20.1.2017, 15:12 Uhr

Die Nacht der Nächte der Basler Museen ist da. Wer sich gerne in Echtzeit Impressionen ansieht, auf dem Laufenden bleiben oder sich selbst gerne inszenieren möchte: #mnbasel gibt die Möglichkeit. Wir präsentieren die Twitterwall dazu. Von TaWo

Wenn es Nacht wird im Museum, strömen die Massen auf der Suche nach dem besten Event. (Bild: Javier Alberich)

Tausende sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in Basel unterwegs an der Museumsnacht. Wer gerne die Übersicht behalten möchte, für den oder die haben wir eine Twitterwall erstellt, die alle Posts mit #mnbasel versammelt. Gesammelt haben auch wir bereits ein paar Tipps, die gibts hier: Einhorn-Reiten oder Menschen umarmen? Sieben Tipps für die Museumsnacht

Und hier bleiben Sie auf dem Laufenden in der Nacht:

#mnbasel-Tweets