Deutschenhass, verlorene Polen, Gestalten der Nacht

Weil die Basler Regierung 2015 den Dalai Lama empfing, wurde sie von den chinesischen Behörden mit einem Einreiseverbot belegt. So durfte Regierungspräsident Guy Morin nicht an ein Konzert in Peking reisen. Das Schweizer Aussenministerium hatte vor einem Empfang des Dalai Lama gewarnt.

17.01.2017 um 16:35

Trotz mehrerer Schlappen an der Urne steht in Basel wieder eine Erweiterung der Ladenöffnungszeiten an. Die Geschäfte sollen künftig unter der Woche bis um 22 Uhr, am Samstag bis 20 Uhr offen sein. Die Unia kündigt bereits ein Referendum an.