Ein Baselbieter «Googler», 100 Millionen für Stücki-Areal und nette Basler

18.1.2017, 10:34 Uhr

100 Millionen für den Stücki Business-Park



Der Stücki Business-Park wird bis 2023 um 70 Prozent vergrössert. Entstehen sollen vier neue Bauten, die Platz für 1500 bis 2000 neue Stellen in den Bereichen Labor und Büro bieten. Kostenpunkt: 100 Millionen Franken. Somit steht das Stücki-Areal vor einem Wandel. Vor Kurzem wurde bekannt, dass 18 neue Kinosäle realisiert werden sollen. Die Investitionen dafür belaufen sich gemäss der «bz Basel» auf 25 bis 30 Millionen Franken.

Google hat einen Baselbieter Manager



Google beschäftigt in Zürich 2000 Mitarbeiter – langfristig sollen es bis zu 5000 Stellen werden. Am Dienstag hat das Unternehmen in der Sihlpost medienwirksam seine neuen Büros eingeweiht. An forderster Front mit dabei: Der Liestaler Urs Hölzle, verantwortlich für die Rechenzentrum und IT-Infrastruktur des US-Konzerns. Der 52-Jährige ist 1999 zum Unternehmen gestossen und ist heute neben den Gründern des Konzerns, Larry Pagge und Sergey Brin, der dienstälteste «Googler». Im Interview mit der «Basler Zeitung» und dem «Tages-Anzeiger» sagt der Baselbieter: «Die Schweiz ist das wichtigste Entwicklungszentrum neben den USA für uns.»

Kein Wohnzimmer, sondern Google-Home. (Bild: google)

Deutsche Ärzte in Basel willkommen



Deutschschweizer Spitäler sollen wegen Fremdenfeindlichkeit gegen deutsche Staatsbürger unter Fachkräftemangel leiden. Basel-Stadt ist davon allerdings nicht betroffen – im Gegenteil. So ist der Anteil der deutschen Ärztinnen und Ärzte am Universitätspital Basel von 2013 bis Juli 2016 leicht angestiegen, von 39,1 Prozent auf 39,8 Prozent; der Gesamt-Anteil der deutschen Mitarbeitenden (inkl. Pflege) stieg im selben Zeitraum von 26 auf 27,4 Prozent. Dass Basel ein Herz für deutsche Ärzte hat, durfte der Chefarzt Herzchirurgie des Universitätsspitals Basel am eigenen Leib erfahren: Professor Friedrich Eckstein sagt: «Die Menschen hier sind nett und umgänglich, das gilt sowohl fürs Private als auch hier im Spital.»

Wer soll BScene 2017 eröffnen?



BScene, das Basler Clubfestival, wird 21 Jahre alt und sucht wieder zwei Newcomer-Bands, die die beiden Konzertabende am Freitag im Terrorsamba und am Samstag (17. und 18. März) in der Kaserne eröffnen dürfen. Welche Band möchten Sie hören? Zur Auswahl stehen: Quintessenz, Moonpools, How To Paint A Wall und Lux Vultus. Bis Sonntag, 22. Januar, gilt: Jede Stimme zählt. Zu gewinnen gibt es auch noch etwas: Unter allen Teilnehmern dieses Votings verlost das BScene-Festival einen Globetrotter-Gutschein in Höhe von 300 Franken.

