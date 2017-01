Basler Läden sollen bis in die Nacht offen sein

17.01.2017 um 16:35

Trotz mehrerer Schlappen an der Urne steht wieder eine Erweiterung der Ladenöffnungszeiten in Basel an. Die Geschäfte sollen künftig unter der Woche bis um 22 Uhr, am Samstag bis 20 Uhr offen sein. Die Unia kündigt bereits ein Referendum an.