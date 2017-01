Zwischenfall

17.1.2017, 10:05 Uhr

Mann bedrängt in Wettingen AG 10-jähriges Mädchen

Ein 10-jähriges Mädchen ist in einem Einkaufszentrum in Wettingen AG von einem unbekannten Mann bedrängt und berührt worden. Die Polizei sucht nach Personen, die den Mann gesehen haben. Von sda

Das Ganze hatte sich am vergangenen Donnerstagnachmittag abgespielt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann folgte dem Mädchen in den Lift. Dort bedrängte er die Schülerin und zog teilweise seine eigene Kleidungsstücke aus.

Als der Lift das Erdgeschoss erreichte, konnte das Mädchen davonrennen. Ein älteres Paar, das im Erdgeschoss vor dem Lift wartete, habe das davonrennende Mädchen gesehen, glaubt die Polizei und bittet das Paar, sich zu melden.

Der Unbekannte soll rund 40 Jahre alt und korpulent sein. Er hat einen kurzen Bart und weist ein südländisches Aussehen auf.