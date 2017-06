Raser

Autolenker rast im Aargau innerorts mit 106 km/h

Ein 50-jähriger Autolenker ist am Samstag mit 106 km/h statt wie maximal erlaubt mit 50 km/h in Büttikon im Aargauer Freiamt über die Strasse gerast. Das Auto des Italieners wurde beschlagnahmt. Den Führerausweis musste er vorsorglich abgeben. Von sda

Der Lenker war am Samstagnachmittag auf der Wohlerstrasse in eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Regionalpolizei Wohlen geraten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Ermittlungen führten am frühen Abend zum 50-Jährigen aus dem Freiamt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten leitete eine Strafuntersuchung ein. Dem Mann droht gemäss des «Raserartikels» eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.