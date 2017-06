WTA Eastbourne

24.6.2017, 17:05 Uhr

Bacsinszky in Eastbourne die Nummer 15

Timea Bacsinszky geniesst am WTA-Turnier von Eastbourne in der 1. Runde ein Freilos. Danach trifft die als Nummer 15 gesetzte Lausannerin auf die Chinesin Peng Shuai (WTA 37) oder eine Qualifikantin. Von sda

Timea Bacsinszky bekommt es in Eastbourne in ihrem ersten Einsatz mit der Chinesin Peng Shuai oder einer Qualifikantin zu tun (Bild: sda)

Bacsinszky, aktuell die Nummer 20 der Weltrangliste, greift am bevorstehenden Rasenturnier erstmals seit ihrem Halbfinal-Out am French Open wieder wettkampfmässig ins Geschehen ein. Im Vorjahr war sie in Eastbourne bei ihrem ersten Auftritt, ebenfalls nach einem Freilos, an der Französin Kristina Mladenovic gescheitert.