22.6.2017

Trainingsaufakt beim FCB ohne Sporar, Boëtius und einige andere

22.6.2017, 04:50 Uhr

Zwanzig Tage nach dem letzten Spiel beginnt an diesem Donnerstag die Vorbereitung beim FC Basel auf die am 22. Juli beginnende neue Saison. Die einzige Neuverpflichtung, die der neue FCB-Trainer Raphael Wicky begrüssen wird, ist Stürmer Ricky van Wolfswinkel. Nebst etlichen Nationalspielern, die erst am Samstag dazustossen, fehlt auch Andraz Sporar, der im Ausland weilt, um einen Leihvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Von Christoph Kieslich

Ein Blick durch den Zaun auf die Übungsplätze des FC Basel, der an diesem Donnerstag wieder den Trainingsalltag aufnimmt. (Bild: Christoph Kieslich)

Kurz nach zehn wollen sie heute auf den Trainingsplätzen 19/20 in den Sportanlagen St. Jakob auf dem Platz stehen. So früh als möglich jedenfalls bei den hochsommerlichen Temperaturen, die zum Trainingsauftakt des FC Basel herrschen werden. Erstmals wird der neue Cheftrainer Raphael Wicky seine Spieler um sich scharen, wobei die Gruppe noch überschaubar ist.

Denn etliche Nationalspieler, die nach der vor gerade einmal zwanzig Tagen zu Ende gegangenen Vorsaison noch Länderspiele absolviert haben, stossen erst am Samstag zum Team. Entweder vor der Abfahrt ins Trainingslager oder direkt am Tegernsee, wo der FCB eine Woche lange die erste Phase seiner Vorbereitung auf die am 22. Juli mit dem Schlager YB-Basel beginnende neue Saison absolviert. Der vorerst einzige Neuzugang des FC Basel: Stürmer Ricky van Wolfswinkel. (Bild: fcb.ch)

Das einzige neue Gesicht wird das von Ricky van Wolfswinkel sein, der Stürmer aus den Niederlanden, den der FCB als seinen Königstransfer begreift. Hinzu kommen sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, von denen etwa Verteidiger Raoul Petretta schon auf etliche Einsätze in der ersten Mannschaft zurückblicken kann. Zudem dabei: Dominik Schmid, Pedro Pacheco und Neftali Manzambi, die alle schon mit den Profis trainiert haben, sowie Versprechungen wie Mittelfeldspieler Robin Adamczyk und Stürmer Afimico Pululu.

Verlängerte Ferien und EM-Teilnehmer

Noch nicht auf dem Platz stehen Tomas Vaclik, Marek Suchy, Adama Traoré, Omar Gaber, Michael Lang, Manuel Akanji und Geoffroy Serey Dié. Ausserdem sind Djordje Nikolic mit Serbien und Alexander Fransson mit Schweden in ihren U21-Nationalteams an der Europameisterschaft in Polen engagiert. Aus der Juniorenausbildung in den Profikader (von links oben nach rechts): Raul Petretta, Dominik Schmid, Robin Adamczyk, Neftali Manzambi und Afimico Pululu. (Bild: fcb.ch)

Neben Marc Janko, der beim FCB keinen neuen Vertrag mehr erhielt und zu Sparta Prag gewechselt ist, sowie Daniel Hoegh, der sich dem SC Heerenveen angeschlossen hat, fehlt auch Seydou Doumbia. Eine definitive Übernahme des Torschützenkönigs der Super League ist dem FCB zu kostspielig, und der Ivorer soll in Verhandlungen über einen Wechsel von der AS Roma zu Sporting Lissabon stehen.

Zu den Abwesenden gehören auch Jean-Paul Boëtius, der vor einer Rückkehr zu Feyenoord Rotterdam steht, sowie Andraz Sporar. Der weilt im Ausland, um sich unter Ausleihbedingungen einem anderen Verein anzuschliessen. «Ich bin überzeugt von ihm, aber er soll in einem anderen Umfeld seine Karriere noch einmal neu lancieren», sagt FCB-Sportchef Marco Streller über den 23-jährigen slowenischen Stürmer. Ein Tor in 18 Spielen seien zu wenig als Argument gewesen, so Streller, «aber die Türen bei uns sind für ihn nicht zu.» Zu wenig Argumente: Andraz Sporar (rechts), hier beglückwünscht für seinen ersten und bisher einzigen Treffer im Dress des FCB im April in Lausanne, soll ausgeliehen werden. (Bild: Urs Lindt/freshfocus)

Weitere Ausleihkandidaten

Noch nicht geklärt ist die nähere Zukunft auch für Spieler wie Eray Cümart und Goalie Mirko Salvi (beide zuletzt an Lugano ausgeliehen), von Cedric Itten (zuletzt Luzern) sowie Veljko Simic (zuletzt Chiasso). Und der prominenteste Spieler, der an diesem Donnerstag wieder im Kreis der Mannschaft auftaucht, ist Zdravko Kuzmanovic.

Nach dem er sich mit seiner Situation unter Trainer Urs Fischer nicht hatte arrangieren können, war er zunächst nach Udinese, dann nach Malaga ausgeliehen worden. Dort zog sich der im September 30 Jahre alt werdende Mittelfeldspieler einen Achillessehenriss zu. Bis 2020 läuft Kuzmanovic’ Vertrag mit dem FCB noch, derzeit arbeitet er an seinem Comeback ins wettkampfmässige Training und auch hinter seiner Zukunft stehen etliche Fragezeichen.