Londoner Gericht verhängt Konkurs über Boris Becker

¶ Die städtebauliche Entwicklung auf dem Dreispitz geht in die nächste Runde: Die Christoph Merian Stiftung lanciert zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt und der Migros einen Studienauftrag, der Entwicklungsmöglichkeiten für die Nordspitze des Dreispitz-Areals aufzeigen soll.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen

Sans-Papiers

¶In einem offenen Brief an Justiz- und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr zeigt sich das Solinetz der Region Basel empört: Das Basler Migrationsamt hat gegen acht Sans-Papiers, deren Aufenthaltsstatus über Härtefallgesuche eben erst legalisiert wurde, Strafanzeige erhoben.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen