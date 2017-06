Formel 1

21.6.2017, 12:10 Uhr

Haben sich Kaltenborn und Sauber getrennt?

Die Gerüchte halten sich hartnäckig in diversen Internet-Portalen: Monisha Kaltenborn ist per sofort nicht mehr Teamchefin bei Sauber-Ferrari. Von sda

Monisha Kaltenborn trat 1998 dem Sauber-Team bei (Bild: sda)

In Baku, wo am Sonntag der Grand Prix von Aserbaidschan ausgetragen wird, sei die 46-jährige Österreicherin noch nicht aufgetaucht. Gemäss «motorsport-total.com» habe sich Kaltenborn am Dienstag bei den Leuten vom Formel-1-Rechteinhaber FOM bereits verabschiedet.

Von Seiten des Hinwiler Formel-1-Rennstalls konnte bisher niemand Auskunft über den Sachverhalt geben. Aber es wird bereits über eine Nachfolgeregelung spekuliert. So geistert in Aserbaidschan der Name von Colin Kolles, dem ehemaligen Rennleiter bei Force India herum.

Die studierte Juristin Monisha Kaltenborn war seit 1998 für Sauber tätig, nahm 2001 in der Geschäftsleitung Einsitz und wurde 2012 vom damaligen Teambesitzer Peter Sauber als erste Frau an die Spitze eines Formel-1-Teams berufen. Ihr gehört seit sechs Jahren ein Drittel der Anteile am Sauber-Formel-1-Team.