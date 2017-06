Super League

20.6.2017, 14:48 Uhr

Der FCB startet mit einem Knüller in Bern

20.6.2017, 14:48 Uhr

Ohne Umschweife geht es zum Saisonstart der Super League am 22. Juli zur Sache: Meister FC Basel muss nach Bern zu den Young Boys, dem Zweiten der Vorsaison. Die neue Saison bringt auch neue Anspielzeiten: samstags wird um 19 Uhr angepfiffen, sonntags einheitlich um 16 Uhr. Von Christoph Kieslich

Am 22. Juli geht die Saison für den FC Basel mit der Partie in Bern gegen die Young Boys los. Der neue Sender «Teleclub Zoom» zeigt den Knüller live im frei empfangbaren Fernsehen. (Bild: Nils Fisch/Collage)

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison unter neuem Trainer und neuer Clubführung empfängt der FC Basel am Sonntag, 30. Juli, den FC Luzern. Der Spielplan, den die Swiss Football League am Dienstag veröffentlicht hat, trägt dem neuen TV-Vertrag Rechnung. Neu werden die Samstagsspiele einheitlich um 19.00 Uhr angepfiffen und sonntags gibt es ebenfalls nur noch eine Anspielzeit um 16.00 Uhr.

Serienmeister FCB trägt fünf der neun Spiele im ersten Saisonviertel zuhause aus. Zu den Spielen der Champions League kommen zwei Wochentags-Runden mit einem Heimspiel gegen GC am Donnerstag, 10. August, sowie in St. Gallen am Mittwoch, 20. September.

Diese Partie in der Ostschweiz wie auch der Klassiker in der neunten Runde daheim gegen den FC Zürich könnten noch verschoben werden, falls die Young Boys in der Qualifikation zur Champions League die Gruppenphase erreichen sollten.

Für Wicky geht es gleich zur Sache

Für den neuen FCB-Trainer Raphael Wicky und seine Mannschaft geht die neue Saison gleich ohne Umschweife los: Die Spielplanmacher der SFL haben den Spitzenkampf der vergangenen Jahre, dem aufgrund der Basler Dominanz oftmals die sportliche Brisanz fehlte, gleich auf den Saisonstart am 22. Juli gelegt.

Diese Partie wird live im neuen, frei empfangbaren Sender «Teleclub Zoom» übertragen. Hinzu kommen zwei weitere Partien mit FCB-Beteiligung, die auf dem gewohnten Sendeplatz von SRF 2 sonntags um 16 Uhr gezeigt werden. Der Pay-TV-Sender Teleclub zeigt die Spiele der Super League künftig in einer Konferenzschaltung. Das ist neu für den Schweizer Fernsehmarkt.

19. Runde eine Woche vor Weihnachten

Wegen der Weltmeisterschaft 2018 in Russland (14. Juni bis 15. Juli) beendet die Super Leage das Fussballjahr 2017 erst eine Woche vor Weihnachten mit der ersten Runde der zweiten Saisonhälfte (GC–FCB am 16./17. Dezember). Fortgesetzt wird der Spielbetrieb am 3./4. Februar (FCB–Lugano) und der letzte Spieltag ist auf Pfingstsamstag, 19. Mai, festgelegt worden mit einem Heimspiel für den FC Basel gegen Luzern.

__

» Die Medienmitteilung der SFL zum Spielplan

Die Spiele des FC Basel im ersten Saisonquartal 2017/18 Datum Zeit Begegnung Bemerkung Sa, 22. Juli 19.00 Young Boys–FCB Free-TV, Teleclub Zoom So, 30. Juli 16.00 FCB–FC Luzern Free-TV, SRG Sa, 5. August 19.00 FC Thun–FCB Do, 10. August 20.00 FCB–Grasshoppers So, 20. August 16.00 FCB–FC Lugano Free-TV, SRG So, 27. August 16.00 FC Sion–FCB Sa, 9. September 19.00 FCB–Lausanne-Sport Mi, 20. September 20.00 FC St. Gallen–FCB Verlegung auf 21.9. möglich Sa, 23. September 19.00 FCB–FC Zürich Verlegung auf 24.9. möglich Der komplette Spielplan als PDF bei sfl.ch