Bundesrat dreht bei Terrorbekämpfung an der Repressions-Schraube

22.6.2017, 10:35 Uhr

Dutzende Männer aus der Schweiz haben sich in den letzten Jahren dem IS oder einer anderen Terrororganisation angeschlossen. Der Bundesrat will das Strafrecht verschärfen, um solche Dschihad-Reisen zu verhindern. (Archivfoto) (Bild: sda)