Tunnelbau

21.6.2017, 15:15 Uhr

Durchstich des Sanierungstunnels Belchen auf der A2

Punkt 14.43 Uhr ist am Mittwoch der Sanierungstunnel durch den Belchen auf der A2 am Nordportal durchschlagen worden. Die dritte Röhre soll 2021 in Betrieb gehen, damit die bestehenden Tunnelröhren danach nacheinander saniert werden können. Von sda

Mittwoch, 14.43 Uhr, der Moment des Durchstichs des A2-Sanierungstunnels Belchen. (Bild: sda)

72 Wochen nach dem Andrehen am Südportal bei Hägendorf SO hat die grösste je in der Schweiz eingesetzte Tunnelbohrmaschine mit dem Durchstich Eptingen BL erreicht. Seit Februar 2016 frass sie sich 3,2 Kilometer durch den Berg. Der Durchstich erfolgte drei Monate früher als damals erwartet.

Nach dem Ende des Ausbruchs - insgesamt werden rund 550'000 Kubikmeter Ausbruchsmaterial erwartet - wird der Sanierungstunnel im Rohbau fertiggestellt. 2018 soll mit den Installationen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung begonnen werden. In Betrieb gehen soll der rund 500 Millionen Franken teure Autobahntunnel im Jahr 2021.

Danach sollen ab 2022 die beiden aus den 1970er-Jahren stammenden bestehenden Tunnelröhren totalsaniert werden. Jeweils eine der beiden bisherigen Röhren ist während der Sanierungsarbeiten befahrbar, sodass in Nord- und in Südrichtung wie bisher je zwei Spuren zur Verfügung stehen.