Gleitschirmunfall

20.6.2017, 17:10 Uhr

Gleitschirmfliegerin nach missglückter Landung unverletzt geborgen

Glück im Unglück hat eine Gleitschirmfliegerin am Dienstagmorgen bei einem Unfall beim Flugplatz Mollis GL gehabt. Sie blieb beim Landeanflug in einer Stromleitung hängen, konnte aber unverletzt geborgen werden. Von sda

Eine Gleitschirmfliegerin hat in Mollis GL viel Glück gehabt. Sie blieb in einer Stromleitung hängen, konnte danach aber unverletzt geborgen werden. (Bild: sda)

Die Flugschülerin beabsichtigte um 10 Uhr auf Anweisung eines Fluglehrers auf einer Wiese nordöstlich des Flugplatzes zu landen, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Glarus hervorgeht.

Gemäss ersten Erkenntnissen übersah die 25-jährige Frau als Folge eines Lenkfehlers eine Stromleitung. Der Gleitschirm verfing sich in der Leitung in rund sieben Metern Höhe, sodass die Pilotin selber knapp über der Wiese hängen blieb. Als Folge des Unfalls und für die Bergung wurde die Stromzufuhr unterbrochen, wodurch in Mollis kurzzeitig der Storm ausfiel.