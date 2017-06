Bildrausch Filmfestival

23.6.2017, 14:16 Uhr

Wer will gratis zu «The Party» mit Bruno Ganz?

Gewinnen Sie zwei Tickets für die Vorstellung von «The Party» mit Bruno Ganz am Bildrausch Filmfestival. Von TaWo

Es ist angerichtet: Bruno Ganz in seinem neuesten Film «The Party». (Bild: Hannes Hubach)

Er ist derzeit überall: An der Berlinale wird Bruno Ganz bejubelt, in Zeitungen und Illustrierten nach seiner Kunst und seinem Leben befragt und mit dem Schweizer Filmpreis wurde er für sein Lebenswerk geehrt. Und dieses Wochenende stellt der Schauspieler seinen neuen Film «The Party» am Bildrausch Filmfestival in Basel vor.

Falls Sie die Chance packen und mit Bruno Ganz einmal auf derselben Party sein wollen: Wir verlosen 1 x 2 Tickets für die Vorstellung von «The Party» am Samstag, 24. Juni, um 21.30 Uhr.

Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken Sie bitte bis heute Freitag, 17 Uhr, eine E-Mail mit Ihrem Namen an dienstpult@tageswoche.ch.

Viel Glück!