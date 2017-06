EU-Gipfel

May verspricht Vorschlag zu Rechten für Bürger nach Brexit

22.6.2017, 15:40 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor Beginn des EU-Gipfels bestätigt, dass sie am Abend einen Vorschlag zum Schutz der Bürgerrechte beim Brexit vorlegen wird. Dieser betreffe sowohl EU-Bürger in Grossbritannien als auch Briten in der EU, sagte sie. Von sda

Kurz vor dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel hat die britische Premierministerin Theresa May angekündigt, «einige der Pläne des Vereinigten Königreichs» zum Brexit ihren EU-Kollegen vorzustellen. (Bild: sda)

May betonte am Donnerstag in Brüssel, die Brexit-Verhandlungen hätten «konstruktiv» begonnen. Es gehe jetzt auch darum, eine Partnerschaft mit den europäischen «Freunden» zu bauen.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel machte ihrerseits deutlich, dass «die Zukunft der 27 vor den Brexit-Verhandlungen» Vorrang habe. Natürlich werde man aber mit den Briten in gutem Geist verhandeln.

Merkel sprach zudem von einer optimistischen Grundstimmung für die EU. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron sei zum ersten Mal bei einem EU-Gipfel, und sie freue sich auf die Zusammenarbeit, «gerade weil Kreativität und neue Impulse von Frankreich und Deutschland ausgehen, die allen gut tun können».

Gegenseitigkeit bei Marktöffnung

Macron betonte, die enge Abstimmung mit Deutschland. «Wir arbeiten sehr konkret Hand in Hand», sagte er vor Gipfel-Beginn. Es gehe jetzt darum, mit Entschlossenheit über ein Europa zu reden, das die Bürger schütze, in den Bereichen Terrorismus, Migration, Verteidigung, Handel und Klimawandel, sagte der französische Präsident.

Europa müsse zudem konkrete Antworten auf die Globalisierung geben. Die EU sollte offen sein für freien Handel und sich gleichzeitig vor denen schützen, die bestimmte Regeln nicht einhielten. «Die Reziprozität bei der Öffnung der Märkte ist sehr wichtig», fügte Macron hinzu.

Umzug der EU-Agenturen

Am Abend nach dem EU-28-Gipfel werden sich die Chefs der 27 verbleibenden EU-Staaten dem Thema EU-Agenturen widmen. Die EU-Chefs sollen sich darüber einigen, welches Prozedere zur Auswahl der neuen Standorte der zwei derzeit in London ansässigen EU-Agenturen, der EU-Arzneimittelagentur EMA und der Bankenaufsicht EBA, angewendet werden soll.

Das Interesse an diesen beiden Agenturen ist gross. Fast alle EU-Staaten bewerben sich um eine oder gar beide EU-Agenturen. So etwa sagte der österreichische Kanzler Christian Kern, dass sich Wien gute Chancen bei der Vergabe der EU-Agenturen ausrechne.