25.6.2017, 16:10 Uhr

Unbekannter nutzt im Aargauer Freiamt Tropennächte für Einbrüche

Mehrere Hausbewohner im Aargauer Freiamt haben in den Nächten auf Samstag und Sonntag einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Der Täter war in allen Fällen durch offen stehende Fenster oder Türen im Erdgeschoss in die Häuser gelangt. Von sda

In Mühlau überraschte ein Anwohner am Samstagabend kurz nach Mitternacht einen unbekannten Täter im Wintergarten seiner Liegenschaft. Dieser ergriff sofort die Flucht, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

In der gleichen Nacht seien weitere derartige Meldungen eingegangen, heisst es in der Mitteilung. Dabei sei der Einbrecher von Bewohnern im Schlaf- oder Wohnzimmer angetroffen worden. Auch in diesen Fällen konnte der Täter flüchten.

In Benzenschwil drang in der Nacht auf Sonntag ein Einbrecher durch ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss ins Haus ein. Die Polizei geht davon aus, dass bei allen Einbrüchen der gleiche Täter am Werk war. Sie rät deshalb, trotz der grossen Hitze in der Nacht Türen und Fenster im Erdgeschoss zu schliessen.