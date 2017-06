Partnerschaft BS/BL

26.6.2017, 04:50 Uhr

Die Uni muss bluten, minus 44 Millionen bis 2021

Der neue Leistungauftrag an die Universität Basel ist ein Sparauftrag. Und der neue Präsident des Unirates soll aus dem Baselbiet kommen. Von Renato Beck, Gabriel Brönnimann und Dominique Spirgi

Die beiden Trägerkantone Basel-Stadt und Baselland haben sich auf einen neuen Leistungsvertrag und ein neues Globalbudget für die Universität geeinigt. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Die Regierungen beider Basel informieren seit 10 Uhr über den künftigen Leistungsauftrag an die Universität Basel.

Die Uni muss kräftig sparen, lautet die Quintessenz des neuen Leistungsauftrages an die Universität Basel, den die beiden Trägerkantone ausgearbeitet haben. Unter dem Titel «Ein partnerschaftliches Bekenntnis zu einer zukunftsorientierten und leistungsfähigen Uni Basel» wurde der Vorschlag präsentiert.

Die wichtigsten Punkte:

Insgesamt fast 44 Millionen Franken muss die Uni sparen. Nach einer zweieinhalbjährigen Übergangsfrist tritt die Massnahme ab 2020 in Kraft. Für 2020 beträgt das Sparziel 20,4 Millionen, im Jahr 2021 sind es noch einmal 23,4 Millionen.

Erreicht werden sollen diese Einsparungen durch «strukturelle Massnahmen» sowie die «Auflösung von Reserven».

Dadurch reduzieren sich die Trägerbeiträge von Basel-Stadt und Baselland um je 10 Millionen jährlich.

Ueli Vischer, der Präsident des Unirates, wird sein Amt per Jahresanfang 2020 an einen «Mandatsträger des Kantons Basel-Landschaft» übergeben. Dieser neue Präsident soll die Federführung für eine «Strategie 2030» übernehmen.

Die Uniführung hat den Auftrag, innerhalb der Periode 2018–2021 ein neues Finanzierungsmodell auszuarbeiten, das die Abhängigkeit von den Trägerkantonen zusätzlich verringert.

Ebenfalls neu verhandelt wurde die Kulturvereinbarung. Bisher hat der Kanton Basel-Landschaft jährlich 10 Millionen an die Zentrumslasten der Stadt bezahlt. Dieser Betrag soll sich ab 2021 halbieren. In die Bresche springt der Kanton Basel-Stadt, der die wegfallenden Staatsbeiträge an die Kulturinstitutionen kompensiert. Die inhaltliche Verantwortung für die Vergabe der Mittel geht ebenfalls an die Stadt über.

