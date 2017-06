Verkehrsentwicklung

23.6.2017, 11:10 Uhr

Veloverkehr in Basel hat erneut stark zugenommen

Der Veloverkehr hat in Basel im vergangenen Jahr um fast fünf Prozent zugenommen. Gleichzeitig gab der Tram- und Busverkehr um knapp ein Prozent nach, während der Autoverkehr stabil blieb. Dies geht aus den am Freitag publizierten Verkehrsdaten 2016 hervor. Von TaWo und sda

Der Veloverkehr in Basel nimmt stetig zu, während der Autoverkehr seit Jahren zurückgeht und jetzt stagniert. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Die aktuellen Verkehrszahlen in Basel-Stadt bestätigen den Trend der letzten Jahre, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) in einer Medienmitteilung. Nur in einem Punkt zeigt sich für das Jahr 2016 eine Abweichung:

Der Öffentliche Verkehr (ÖV) hat erstmals seit 2010 nicht zugelegt. Beim Tram- und Busverkehr sank der Indexwert von 109 auf 108 Punkte – der Indexwert 100 bezieht sich auf die Verkehrsdaten von 2010. Spürbar auf die Passagierzahlen hat sich die baubedingte Sperrung der Tramlinie 8 ausgewirkt. Aktuelle S-Bahn-Daten fehlen, so dass der Gesamt-ÖV-Index nicht angegeben werden kann.

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) blieb derweil erneut stabil bei einem Indexwert von 101 Punkten für den Gesamt-MIV. Klammert man die Autobahnen aus, wies auch das reine Stadtstrassennetz mit unveränderten 97 Punkten im 2016 stabile Verkehrszahlen auf.

Beim Veloverkehr zeigt die Kurve hingegen – nach zunächst moderatem Wachstum – seit 2013 steil nach oben. Nun ist sie innert Jahresfrist von 118 auf 123 Punkte angestiegen. Demnach hat der Veloverkehr in Basel innert sechs Jahren um fast ein Viertel zugenommen.

Die Entwicklung der einzelnen Verkehrsträger. Die Zahlen für den S-Bahnverkehr (ÖV) für das Jahr 2016 liegen noch nicht vor. (Bild: Amt für Mobilität)

Mehr Investitionen fürs Velo

Das BVD kommt angesichts dieser Entwicklungen zum Schluss, dass die Veloinfrastruktur «weiter auszubauen» und «in mehr Sicherheit und Komfort für die Velofahrenden zu investieren» sei. Stadtgerechte Verkehrspolitik basiere unter anderem auf «flächensparenden Verkehrsmitteln» und effizienter Nutzung der Verkehrsinfrastruktur.

Laut BVD sind die Basler Strassen «schweizweit vergleichsweise wenig von Staus betroffen». Dies sei eine Bestätigung der bisherigen Verkehrspolitik; Basel sei «auf dem richtigen Weg».