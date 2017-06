Kriminalität

21.6.2017, 10:30 Uhr

Grenzwächter verhaften in Basel Mann wegen offener Bussen

Wegen offener Bussen und Verfahrenskosten von rund 52'000 Franken hat die Schweizer Grenzwache am Autobahnzoll Basel-Weil einen Mann festgenommen. Der 27-Jährige war in mehreren Kantonen zur Verhaftung ausgeschrieben. Von sda

Der Brite wollte am Autobahngrenzübergang zu Fuss von Deutschland in die Schweiz einreisen, wie die Schweizer Grenzwache am Mittwoch mitteilte. Gegen ihn lagen neun Haftbefehle vor. Diese würden in Zusammenhang mit diversen Verkehrsdelikten und Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz stehen. Der Mann wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.