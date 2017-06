Kinder Kulturen Fest

22.6.2017, 17:03 Uhr

«Reden löst Probleme» – Alima Dioufs Kampf gegen Diskriminierung

Migranten helfen Migranten – im Fall von Alima Diouf kann das bedeuten, dass sie die Polizei in ihr Vereinslokal holt. Am Samstag organisiert die Frau aus Senegal auf der Dreirosenanlage ein buntes Fest für Gross und Klein. Von Olivier Joliat

Volles Engagement im Ehrenamt: Alima Diouf. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Mit zwei Ventilatoren in den Händen kämpft Alima Diouf gegen die Hitze im Vereinslokal – einer ist schwarz, einer weiss: «Es braucht beide, damit es genug kühlt», verkündet die Leiterin von Migranten helfen Migranten und setzt sich für das Interview an den Tisch. Angesprochen auf die Symbolik der Geste muss sie herzhaft und raumfüllend lachen.

Dieses Farben-Duo war nicht bewusst gewählt. Doch einfache Bilder nutzt die gebürtige Senegalesin gerne, wenn sie in Schulklassen Workshops hält. Wobei es dort weniger um klassischen Rassismus wegen der Hautfarbe geht, sondern um Diskriminierung: «Dieses Wort kennen Kinder kaum, erlebt haben sie Diskriminierung jedoch schon alle. Zu dick, zu dünn – zu gross, zu klein: Jeder fällt mal in eine Randgruppe, wird ausgegrenzt.»

Auch bei der Arbeit mit Erwachsenen greift Diouf gerne auf offensichtliche, doch nicht wirklich separierende oder qualifizierende Unterschiede zurück, weil so mit Menschen aus allen Kulturen selbst sensible Themen wie Religion oder Sexualität thematisiert werden können.

«Finden Immigrantenkinder Anschluss, schlagen sie auch Brücken für ihre Eltern.»

Alima Diouf

«Die Gehirne von Kindern sind zum Glück nicht so vorbelastet oder verkrustet wie die vieler Erwachsener», sagt Diouf. Deshalb machen die Workshops mit Kindern oft mehr Spass. Dies ist jedoch nicht die Hauptmotivation, weshalb ihr Verein nach anderen Aktionen wie Fussballturnieren für Flüchtlinge dieses Wochenende erstmals ein Kulturen Fest mit Fokus auf Kinder organisiert: «Die erste Generation von Immigranten sucht oft aus einem Schutzbedürfnis die Gemeinschaft von Landsleuten. Die Kinder aber gehören zur Schweiz von morgen und müssen hier gemeinsam mit den Einheimischen die Zukunft aufbauen. Finden sie Anschluss, schlagen sie auch Brücken für ihre Eltern.»

Das Angebot beim Kinder Kulturen Fest am 24. Juni auf der Dreirosenanlage ist sehr bunt gefächert, von Pizza backen zu Kursen in Malen bis Zirkusakrobatik; von Salsa über afrikanische Trommeln bis zum Basteln philippinischer Instrumente. Als exotischer Ausreisser in diesem internationalen Animations-Potpourri stechen die Workshops der Polizei ins Auge.

Diese Sichtweise versteht Diouf nicht ganz. Polizeipräsenz ist für sie enorm wichtig und richtig, da Polizisten für viele Immigranten und Flüchtlinge die ersten und manchmal sogar die einzigen Schweizer Bezugspersonen sind: «Da müssen bei vielen Mauern und Ängste abgebaut werden», so Diouf, «und zwar in beide Richtungen.»

«Wenn die Menschen miteinander reden, löst das viel schneller Probleme als alle Info-Broschüren und Gerichtsurteile.» (Bild: Alexander Preobrajenski)

Darum holt sie bei Fragen immer wieder spontan Beamte vom Posten ums Eck in ihr Vereinslokal oder schickt ihre Klienten dorthin. Diouf: «Wenn die Menschen miteinander reden, löst das viel schneller Probleme als alle Info-Broschüren und Gerichtsurteile.» Mit ihrer direkten Art organisierte sie auch die Finanzierung der Vereinscomputer, an denen sich täglich mehr als 20 Flüchtlinge und Migranten gratis informieren und organisieren können.

Für sie sind selbst Kosten von zwei Franken für eine Stunde Internet ein grosses Hindernis. Deshalb organisierte Diouf bei Stiftungen einen Präsentationstermin, packte dann ein paar zufällig Anwesende und liess sie dort im Büro ihre dringendsten Bedürfnisse erklären. «Das ist authentischer, transparent und ehrlich», so Diouf.

Nicht immer reüssiert sie mit ihrer unkomplizierten Art. So scheiterte ihre Suche nach einem Basler Partner für ein Turnier mit Schweizer Schwingern und senegalesischen Kampfsportlern – im westafrikanischen Land ist eine äusserst ähnliche Hosenlupf-Variante Volkssport. Diouf: «Kein regionaler Verband antwortete. Schade. Am Ende kamen dann Schwinger aus Genf.»

«Hier werden die Menschenrechte noch gelebt.»

Alima Diouf

Seit zwei Jahren engagiert sich Diouf ehrenamtlich bei Migranten helfen Migranten für Hilfesuchende aus aller Welt. Dabei muss sie selber ständig schauen, wie sie sich über Wasser halten kann. Trotz etlicher Ausbildungen von der Kauffrau bis zur Pflegeassistentin findet sie keinen Job, der ihren Qualifikationen entspricht. Letzthin versuchte sie es mit Zeitungsverteilen in der Nacht. Doch mit ihren zwei Töchtern und der Arbeit beim Verein harmonierte das auf Dauer nicht. Diouf kam wieder nicht los vom Sozialamt – obwohl ihr das Sozialhilfegeld seit Jahren zuwider ist, da die strikten Auflagen und Vorgaben einer so aktiven Frau wie ihr die Selbstbestimmung rauben.

Darüber hat sie schon viel geklagt. Heute wird sie nur noch wirklich zornig, wenn es um ihre Töchter geht. Etwa, wenn die hier Geborenen trotz Schweizer Pass im Tram zurück von Weil wieder als Einzige kontrolliert werden.

Von solchen Zwischenfällen abgesehen, windet Diouf den Schweizern aber ein Kränzchen: «Die Eidgenossen hier sind vom Naturell vielleicht nicht die offensten, aber man kann hier an jede Türe klopfen, wird angehört und fair beurteilt. Hier werden die Menschenrechte noch gelebt.»

«Aus Respekt gegenüber den Toten, möchte ich nicht schlecht über meinen Ex-Mann sprechen.» (Bild: Alexander Preobrajenski)

Dabei bezieht sie sich nicht nur auf ihre persönliche Geschichte, die sie ihrem Schweizer Ehemann 1994 nach Basel folgen liess. Er versprach ihr eine Ausbildung im medizinischen Sektor, doch es kam anders. «Aus Respekt gegenüber den Toten möchte ich nicht schlecht über meinen Ex-Mann sprechen», sagt Diouf.

Tatsache bleibt aber, dass die damals 21-Jährige nach drei Monaten in der Schweiz Unterschlupf im Frauenhaus suchen musste und erst nach langem Kampf mit den Behörden in der Schweiz bleiben konnte. Über ihre Geschichte wurde gar ein Film gedreht.

«Im Umgang mit Migranten und Flüchtlingen hat die Schweiz seither massiv dazugelernt», findet Diouf. Dennoch wird ihr die Arbeit – ob bezahlt oder ehrenamtlich – nicht ausgehen: «Ich habe noch ein paar verrückte Projektideen, die den Menschen die alltägliche Diskriminierung vor Augen führen sollen.»

Kinder Kulturen Fest, Samstag und Sonntag, 24./25. Juni, Dreirosenanlage.