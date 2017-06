Polizei stoppt acht Schnellfahrer in Leibstadt

Weltflüchtlingstag

¶Haben Sie Kleidung, Accessoires oder Schuhe, die Sie nicht mehr brauchen? Dann ab an den Unteren Rheinweg damit: Dort organisiert der Verein Reh4 am Weltflüchtlingstag am 20. Juni einen «Gasse-Shop» für Bedürftige.Von Naomi Gregoris und Carlo Mariani. Weiterlesen