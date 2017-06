Segeln

18.6.2017, 20:45 Uhr

Team New Zealand dominiert den Titelverteidiger

Dem Titelverteidiger USA droht im 35. America's Cup in den Gewässern vor Bermuda eine Schlappe. Herausforderer Neuseeland gewinnt in der Best-of-13-Serie die ersten vier Regatten und führt 3:0. Von sda

Vier Jahre nach dem denkwürdigen Final-Debakel, den Kiwis entglitt eine 8:1-Führung, dominieren die Herausforderer um den erst 26-jährigen Skipper Peter Burling das neuerliche Match-up der Segel-Giganten zu Beginn der Serie deutlich. Im Duell der fliegenden Hightech-Katamarane punktete die Crew des letztjährigen Olympiasiegers im unteren Windbereich problemlos. Bei Leichtwind fliegt Emirates Team New Zealand dem Oracle Team USA sprichwörtlich davon.

Die US-Truppe, in wichtigen Positionen mit Australiern besetzt, hingegen hat ihren Bonuspunkt aus der Vorrunde längst verspielt. Sie liegt trotz vier Niederlagen nur 0:3 im Rückstand. Doch Jimmy Spithill kennt diese Situation. Vor vier Jahren kam er in der Bucht vor San Francisco auch zurück. Nun hat seine Crew fünf Tage Zeit, um am Boot Veränderungen vorzunehmen. Die fünfte Regatta wird erst am Samstag gesegelt. In erster Linie müssen die Amerikaner aber auf stärkeren Wind hoffen. Die Rennen in der Round Robin haben gezeigt, dass ihr Boot bei Schaumkronen konkurrenzfähiger ist.