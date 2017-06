Confederations Cup

18.6.2017, 19:05 Uhr

Europameister Portugal verspielt zweimalige Führung

Portugal verpasst beim Confederations Cup in Russland den Startsieg trotz zweimaliger Führung. Für Gesprächsstoff sorgt ein Tor von Pepe, das von den Video-Schiedsrichtern annulliert wurde. Von sda

Die Mexikaner jubeln gegen den Europameister Portugal über den Ausgleich in letzter Sekunde (Bild: sda)

Portugal führte in Kasan, dem östlichsten Spielort beim Confederations Cup, dank der Tore von Flügel Ricardo Quaresma (34.) nach einem genialen Zuspiel Cristiano Ronaldos sowie von Aussenverteidiger Cédric Soares (86.) nach einem leicht abgefälschten Schuss zweimal, musste aber jeweils kurz darauf den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Fehler von Dortmunds Abwehrspieler Raphael Guerreiro traf Javier Hernandez mit dem Kopf zum 1:1 (42.), und in der Nachspielzeit gelang dem Abwehrchef Hector Moreno, der auf die kommenden Saison hin zur AS Roma wechselt, das 2:2.

Der Punkt war am Ende ein guter Lohn für die Mexikaner, welche zwar stark begannen, aber nach der Pause kaum noch Akzente setzen konnten. So stand Europameister Portugal nicht nur aufgrund der zweimaligen Führung dem Sieg näher. Quaresma und der eingewechselte Gelson Martins vergaben jeweils Chancen, die Führung zu erhöhen.

Cristiano Ronaldo trotzt den Nebengeräuschen

Portugals Captain Cristiano Ronaldo zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung - trotz Steueraffäre in Spanien und den Wechselgerüchten, die er selbst in den letzten Tagen alimentiert hat. Er wolle jeden Titel gewinnen und der Pokal des Confederations Cup fehle ihm in der Sammlung noch, hatte Ronaldo vor dem Turnier erklärt. Entsprechend motiviert legte der Weltfussballer los. Ausnahmslos jede gefährliche Aktion der Portugiesen trug den Stempel von Ronaldo - entweder mit einem Steilpass, einem Seitenwechsel oder mit einem Absatzkick.

Oder mit dem Lattenschuss in der 20. Minute, in dessen Folge Verteidiger Pepe zum vermeintlichen 1:0 traf. Der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana anerkannte den Treffer zunächst, wurde dann aber von den erstmals bei einem grossen FIFA-Turnier eingesetzten Video-Schiedsrichtern zurückgepfiffen. Sie hatten auf ihren Monitoren eine Offside-Position von Nani gesehen und liessen das Tor vom Referee nach einer einminütigen Diskussion annullieren.