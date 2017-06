England

18.6.2017, 13:00 Uhr

Mohamed Salah vor Wechsel zum FC Liverpool

18.6.2017, 13:00 Uhr

Mohamed Salah, der ägyptische Internationale und frühere Offensivspieler des FC Basel, steht vor einem Wechsel von Roma zum FC Liverpool. Von sda

Mohamed Salah ist immer auch zu einem Spässchen aufgelegt (Bild: sda)

Nach italienischen Medien sind die Klubs handelseinig, es soll nur noch der für Dienstag vorgesehene medizinische Check in Liverpool ausstehen.

Die AS Roma verlangte für den 25-jährigen Salah ursprünglich 50 Millionen Euro. Bei 45 Millionen haben sich die Parteien gefunden. Salah spielte für Basel in den Meistersaisons 2012/13 und 2013/14. Danach war er bei Chelsea unter Vertrag, das ihn 2015 an Fiorentina auslieh. Im Sommer 2015 kaufte ihn Roma.

Für Ägyptens Nationalmannschaft erzielte Mohamed Salah 25 Tore in 42 Länderspielen seit 2011.