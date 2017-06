NHL

17.6.2017, 22:05 Uhr

Mirco Müller nach New Jersey getauscht

Die New Jersey Devils verpflichten den Schweizer Mirco Müller von den San Jose Sharks. Der 22-jährige Verteidiger wechselt im Tausch gegen zwei Draft-Picks von der West- an die Ostküste. Von sda

Mirco Müller verlässt die San Jose Sharks in Richtung New Jersey (Archiv) (Bild: sda)

Müller kam in der abgelaufenen Saison bei San Jose auf lediglich vier NHL-Einsätze. Den Grossteil der Saison absolvierte der Winterthurer mit San Jose Barracuda in der AHL. Beim Farmteam der Sharks kam Müller, der seit seinem Draft 2013 (als Nummer 18) stets bei der Organisation der Kalifornier unter Vertrag gestanden hat, in 77 Spielen auf 2 Tore und 23 Assists.