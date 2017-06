Motorrad

17.6.2017, 17:05 Uhr

Ex-Weltmeisters Davies stürzt in der letzten Runde

Der Waliser Chaz Davies ist in der italienischen WM-Station Misano im ersten der zwei Superbike-Rennen verunfallt. Von sda

Chaz Davies musste nach seinem Sturz im Superbike-Rennen von Misano zur Kontrolle in den Spital (Archiv) (Bild: sda)

In der letzten Runde stürzte der Motorrad-Ex-Weltmeister und wurde von Tour-Leader Jonathan Rea überrollt. Der Ducati-Fahrer erlitt dabei ein Brustkorbtrauma und wurde in stabilem Zustand zur näheren Kontrolle der Lungenfunktionen in ein Spital in Rimini eingeliefert.