Tour de Suisse

16.6.2017, 17:40 Uhr

Simon Spilak holt sich die Etappe und das Leadertrikot

Simon Spilak holt in der 7. Etappe der Tour de Suisse zum vielleicht entscheidenden Schlag aus. Der Slowene gewinnt am Tiefenbachgletscher ob Sölden und steht vor seinem zweiten Gesamtsieg. Von sda

Simon Spilak - hier als Zeitfahrer im Prolog im Einsatz - darf seinen zweiten Gesamtsieg anvisieren (Bild: sda)

Simon Spilak siegte 22 Sekunden vor dem Spanier Ion Izagirre und 36 Sekunden vor dem Amerikaner Joe Dombrowski. Der Italiener Domenico Pozzovivo, der bisherige Leader, traf zusammen mit dem Schweizer Teamkollegen Mathias Frank ein, mit mehr als zweieinhalb Minuten Rückstand.

In der Gesamtwertung setzte sich Spilak mit einem komfortablen Vorsprung an die Spitze. Der Italiener Damiano Caruso, der in der Etappe als bester der Mitfavoriten als Vierter gut eine Minute einbüsste, liegt nun als Gesamt-Zweiter 52 Sekunden zurück. Der Niederländer Steven Kruijswijk ist mit 1:05 Minuten Rückstand Dritter.

Die Hoffnungen auf einen Schweizer Spitzenplatz im Schlussklassement der 81. Tour de Suisse zerschlugen sich im 15 km langen Schlussaufstieg zum Tiefenbachgletscher ob Sölden schon früh. Der Luzerner Mathias Frank, als Gesamt-Fünfter mit nur 23 Sekunden Rückstand auf Leader Pozzovivo gestartet, liess schon zu Beginn abreissen. Wenig später geriet auch sein Teamkollege und Leader, der Italiener Domenico Pozzovivo, in Schwierigkeiten.

Am Wochenende geht die Tour de Suisse in Schaffhausen zu Ende. Am Samstag muss ein 12,5 im langer Rundkurs acht Mal befahren werden, ehe dann am Sonntag das abschliessende Einzelzeitfahren über 28,6 km folgt.