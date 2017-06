Basketball

16.6.2017, 08:10 Uhr

Grosse Meisterparade der Golden State Warriors

Die NBA-Champions der Golden State Warriors lassen sich bei der traditionellen Meisterparade feiern. Hunderttausende säumen die Strassen in Oakland. Von sda

Stephen Curry lässt sich bei der NBA-Meisterparade der Golden State Warriors von den Fans mit der Larry O'Brien Trophy feiern (Bild: sda)

Die fünfte Titelfeier in der Geschichte der Franchise, lanciert durch einen 4:1-Finalsieg gegen die Cleveland Cavaliers, wurde in gelb und blau begangen. Die Spieler um die Stars Stephan Curry und Kevin Durant wurden zusammen mit ihren Familien in einem offenen Bus durch die Stadt gefahren.