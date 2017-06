Goalie-Talent Donnarumma will Vertrag mit Milan nicht verlängern

¶ Die EU und Grossbritannien haben sich offiziell auf einen Start der Brexit-Verhandlungen am Montag festgelegt. Dies bestätigten EU-Beamte am Donnerstag. Von sda. Weiterlesen

¶ Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat der «Washington Post» zufolge Ermittlungen gegen US-Präsidenten Donald Trump aufgenommen. Es würden Vorwürfe geprüft, Trump habe in der Russland-Affäre versucht, unzulässigen Einfluss auf die US-Justiz zu nehmen. Von sda. Weiterlesen

Waffenhandel

¶Ungeachtet der schweren diplomatischen Krise am Golf haben die USA den Verkauf von Kampfjets vom Typ F-15 an Katar besiegelt. Verteidigungsminister James Mattis unterzeichnete am Mittwoch eine Vereinbarung mit seinem katarischen Amtskollegen Khalid al-Attiyah.Von sda. Weiterlesen