Südkorea

15.6.2017, 08:40 Uhr

Uli Stielike als Südkoreas Nationalcoach entlassen

Uli Stielike ist nicht mehr Trainer von Südkorea. Der Deutsche muss nach der 2:3-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Katar gehen. Von sda

Südkoreas Nationaltrainer Uli Stielike wurde die Niederlage gegen Katar zum Verhängnis (Bild: sda)

Zwei Tage nach der Niederlage gegen Katar zog Südkoreas Verband die Konsequenzen und entliess den 62-Jährigen. Der Deutsche mit Schweizer Vergangenheit - er war Trainer der Nationalmannschaft (1989 bis 1991), Neuchâtel Xamax (1992 bis 1994) und Sion (Mai bis November 2008) - war 2014 mit einem Vertrag über vier Jahre ausgestattet worden.

Südkorea liegt in der WM-Qualifikation in Asien zwar immer noch im 2. Gruppenrang, der zur direkten WM-Teilnahme berechtigt. Das Restprogramm gegen den bereits feststehenden Gruppensieger Iran sowie den einen Punkt hinter Südkorea liegenden Tabellen-Dritten Usbekistan ist für die Koreaner aber happig. Sollte Südkorea auf Rang 3 zurückfallen, müssten sie sich via interkontinentaler Barrage für Russland qualifizieren.