FC Basel

14.6.2017, 14:53 Uhr

Van Wolfswinkel unterschreibt bis 2020 – Boëtius hofft auf Freigabe

14.6.2017, 14:53 Uhr

Der neue Basler Sportchef Marco Streller hat seinen ersten gewichtigen Transfer unter Dach und Fach gebracht: Der 28-jährige holländische Stürmer Ricky van Wolfswinkel unterschreibt gemäss der holländischen Zeitung «Telegraaf» einen Dreijahresvertrag. Derweil soll Feyenoord Interesse daran haben, Jean-Paul Boëtius zu verpflichten. Und Daniel Hoegh wechselt nach Holland zum SC Heerenveen. Von Samuel Waldis

Eines seiner zwei Tore im holländischen Cupfinal 2017: Ricky van Wolfswinkel erzielt beide Treffer für Vitesse Arnheim gegen AZ Alkmaar. (Bild: Keystone/OLAF KRAAK)

Ende April erlebte Ricky van Wolfswinkel eine Premiere in seiner neunjährigen Profikarriere: Der Stürmer stemmte einen Pokal in die Höhe. Im holländischen Rotterdam erzielte er im Final beide Treffer für Vitesse Arnheim gegen Alkmaar und darf sich Cupsieger nennen. So, wie seine zukünftigen Mannschaftskollegen beim FC Basel, die ein paar Wochen später den Mythos des FC Sion archivierten.

Der Wechsel dürfte vom FC Basel in den nächsten Stunden bestätigt werden. Van Wolfswinkel ist der erste gewichtige Transfer des neuen Basler Sportchefs Marco Streller und unterschreibt in Basel einen Kontrakt für drei Jahre. Der 28-Jährige soll Marc Janko ersetzen, der zu Sparta Prag gewechselt ist, und Seydou Doumbia, der aller Voraussicht nach nicht in Basel bleiben wird. Der Schweizer Meister kauft van Wolfswinkel aus einem Vertrag in Arnheim, der bis Sommer 2019 gültig war. Die holländische Zeitung «Telegraaf» schreibt von einer Ablösesumme von rund fünf Millionen Franken.

» Ricky van Wolfswinkels Leistungsdaten 2016/17

Die Karriere 186 Zentimeter grossen Rechtsfuss verlief nicht linear nach oben. Gross geworden ist er bei Vitesse Arnheim, wo er 2008 als 19-Jähriger in der holländischen Eredivisie debütierte. In der darauf folgenden Saison entwickelte er sich zum Stammspieler, er erzielte in 32 Spielen 8 Tore und wechselte zur Ligakonkurrenz FC Utrecht.

Die Europa League war bisher das höchste der Gefühle

Nach 34 Toren in 80 Spielen hielt ihn nichts mehr in der holländischen Liga. Van Wolfswinkel wechselte zu Sporting Lissabon, wo er seine Torquote auf 47 Treffer in 88 Spielen hochschraubte. Ein Leistungsausweis, der ihm die ersten Schritte in der Premier League ermöglichte.

Wiedersehen in der Super League: Ricky van Wolfswinkel erzielt 2011 in der Europa League ein Tor gegen den FC Zürich (Ludovic Magnin, unscharf) – in der Saison 2017/18 trifft er mit dem FC Basel wieder auf die Zürcher. (Bild: Keystone/Armando Franca)

Sportlich wurde van Wolfswinkel bei Norwich City allerdings nicht glücklich. Er wurde zur AS Saint-Etienne nach Frankreich und später zu Betis Sevilla nach Spanien ausgeliehen, bis er vor einem Jahr zu Arnheim zurückkehrte. In der Stadt am Nederrijn, wenige Kilometer nach der Rheinteilung, erreichte er in der Saison 2016/17 den fünften Platz, der den Verein zur Qualifikation zur Europa League berechtigt.

Die Europa League ist bisher van Wolfswinkels einzige Erfahrung im internationalen europäischen Clubfussball. Mit dem FC Basel hat er die Möglichkeit, zum ersten Mal in der Champions League zu spielen. Es wäre ein Höhepunkt in seiner Karriere, in der er in 328 Profispielen 126 Tore erzielte und zweimal für die holländische Nationalmannschaft auflief.

Boëtius hofft, dass ihn der FCB ziehen lässt – Feyenoord soll Interesse haben

Van Wolfswinkel ist liiert mit der Tochter Johan Neeskens, einem ehemaligen Nationalspieler Hollands. Er selbst debütierte 2010 unter Bert van Marwijk für die Oranje, 2013 kam er unter Louis van Gaal zum bisher letzten Mal zum Einsatz. Er hat damit ein Länderspiel mehr im Portfolio als Jean-Paul Boëtius, der noch immer in Basel unter Vertrag ist.

Van Wolfswinkels Landsmann verbrachte die abgelaufene Saison als Leihspieler beim KRC Genk. Obwohl Boëtius mit acht Toren und sechs Assists in 29 Partien überzeugte, verzichten die Belgier auf die definitive Übernahme des Flügelspielers. Eine Rückkehr nach Basel stünde unter einem schwierigen Stern, da sich Boëtius kurz nach seinem Wechsel negativ über das Basler Umfeld geäussert hat.

» Gescheitert im Land der Ja-Sager – Jean-Paul Boëtius' Äusserungen nach dem Wechsel nach Belgien

Nach Informationen der TagesWoche erhofft sich Boëtius, dass ihn die neue Vereinsleitung um Präsident Bernhard Burgener ziehen lässt. Feyenoord, sein Stammverein, soll versuchen, den Offensivspieler zurückzuholen.

Jean-Paul Boëtius (rechts) im Dress des KRC Genk – der Holländer hat Erfolg in Belgien, Genk übernimmt den Offensivspieler trotzdem nicht. (Bild: Reuters/FRANCOIS LENOIR)

Hoegh wechselt nach Heerenveen

In der Basler Abwehrreihe wird derweil der Platz von Daniel Hoegh frei. Der dänische Innenverteidiger absolvierte beim Schweizer Meister 31 Spiele (zwei Tore) und wechselt gemäss dem holländischen Portal «Voetbal International» zum SC Heerenveen, Neunter der abgelaufenen Saison in der holländischen Eredivisie.

Damit bleiben dem FC Basel drei Innenverteidiger: der Tscheche Marek Suchy, der neue Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji und der Kolumbianer Eder Balanta. Um jede Position doppelt zu besetzen, könnte Basel Eray Cümart vom FC Lugano zurückholen. Der 19-Jährige spielte eine starke Rückrunde mit den Tessinern, sein Leihvertrag mit dem FC Lugano läuft noch bis Ende Juni 2017.

Daniel Hoegh (links am Ball) verlässt den FC Basel, Eray Cümart (rechts, Mitte) könnte aus dem Leihgeschäft mit dem FC Lugano zum Schweizer Meister zurückkehren. (Bild: Keystone/TaWo)