Super League

13.6.2017, 13:35 Uhr

Grasshoppers holen die Nummer 2 von Eintracht Frankfurt

Die Grasshoppers verpflichten den österreichischen National-Keeper Heinz Lindner für zwei Jahre. Von sda

ÖFB-Keeper Heinz Lindner wechselt zu den Grasshoppers (Bild: sda)

In seiner Heimat war er früh eine etablierte Grösse. Als 22-Jähriger gewann Lindner mit der Austria Wien den Meistertitel, im Sommer 2015 folgte der Transfer zur Eintracht Frankfurt. Am Main stagnierte er hingegen und kam während 24 Monaten lediglich in 264 Pflichtspielminuten zum Einsatz.

In der «Kronen-Zeitung» wurde sein Wechsel zum Schweizer Rekordmeister bereits vor einer Woche publik, nun folgte die offizielle Bestätigung und der Willkommensgruss des GC-Sportchefs Mathias Walther: «Heinz Lindner war unser Wunschkandidat. Mit seiner Verpflichtung konnten wir bereits einen wichtigen Teil beim Aufbau einer schlagkräftigen ersten Mannschaft vollziehen.»

Anders als beim deutschen Cupfinalisten wird der ÖFB-Goalie beim Achten der letzten Super-League-Kampagne nicht die Rolle des Stellvertreters spielen. Nach Informationen österreichischer Journalisten hat Lindner als Nummer 1 unterschrieben.

Österreichs Nationalcoach Marcel Koller, einst Captain und Meister-Trainer der Hoppers, setzte in den letzten beiden Partien der WM-Ausscheidung auf Lindner; der Transfer des Eintracht-Reservisten zu GC dürfte auch im sportlichen Interesse Kollers sein.