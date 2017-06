Super League

12.6.2017, 10:05 Uhr

Zwei Neue für den FC Lugano

Der FC Lugano tätigt im Hinblick auf die kommende Saison zwei Transfers. Die Tessiner nehmen den Abwehrspieler Luca Crescenzi (25) und den Mittelfeldspieler Radomir Milosavljevic (24) unter Vertrag. Von sda

Dank Platz 3: Der FC Lugano spielt in der kommenden Saison in der Europa League (Bild: sda)

Der Italiener Crescenzi spielte zuletzt in seiner Heimat beim Serie-B-Absteiger Pisa. Milosavljevic kommt aus Serbien, wo er bei Mladost Lucani in der höchsten serbischen Liga unter Vertrag stand. Beide unterzeichneten in Lugano einen Zweijahresvertrag.