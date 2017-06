Didi Offensiv

13.6.2017, 04:50 Uhr

Das kleine Festival der grossen Fussball-Themen

Die fussballfreie Zeit ist nicht fussballfrei. Zwischen dem 14. und 24. Juni macht die Fussballkulturbar «Didi Offensiv» am Erasmusplatz die Zukunft des Fussballs zum Thema. Von Samuel Waldis

Das Kleinbasel mausert sich zum Ort des Warentauschs. Am Sonntag verkauften Anwohner in Hinterhöfen, vor den Haustüren oder auf der Strasse ihre Waren, ein reges Treiben beherrschte deswegen die Gassen. Am 24. Juni geht es ähnlich weiter. Im kleineren Rahmen, und für all jene gedacht, die sich für die Nische Fussball interessieren.

Die Fussballkulturbar «Didi Offensiv» organisiert dann die Fussballsammlerbörse: Am Erasmusplatz wechseln Trikots, Tickets, Schals und dergleichen den Besitzer. Der Kleinmarkt zwischen 14 und 20 Uhr ist der Abschluss des kleinen Festivals, das die Macher in Zusammenarbeit mit dem «Flutlicht – Fussball Film Festival Basel» organisieren.

Vier Veranstaltungen bilden das Programm, Start ist diesen Mittwoch um 20 Uhr:

Mini-Festival zur Zukunft des Fussballs Tag | Datum | Zeit Veranstaltung Inhalt Weitere Informationen Mittwoch, 14. Juni, 20 Uhr Film «O Futebol» Spanischer Film, der 2016 am Filmfestival Locarno lief. Geschichte über Vater und Sohn, die sich die Spiele der WM 2014 anschauen. » Trailer Donnerstag 15. Juni, 20.15 Uhr Referat Florian Raz, Sportredaktor beim «Tages-Anzeiger» (früher TagesWoche) spricht über TV-Gelder, die Reform der Champions League und warum der FC Basel von dieser profitieren könnte. » Autorenprofil Florian Raz beim «Tages-Anzeiger» Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr Talk David Frey (Fanclub St. Jakob), Oliver Gut («Basler Zeitung») und Christoph Kieslich (TagesWoche) diskutieren über die Zukunft des FC Basel. Schwerpunkt: u.a. die neue Vereinsführung. Samstag, 24. Juni, 14 - 20 Uhr Fussballsammlerbörse Zehn Standbetreiber verkaufen und tauschen ihre Fussballartikel. Alle Veranstaltungen finden in der Fussballkulturbar «Didi Offensiv» statt. | » Weitere Informationen