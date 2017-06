Immer weniger Umsatz mit DVDs und Blu-Rays

¶ FCB-Präsident und Medienunternehmer Bernhard Burgener hat im Übernahmestreit mit der Münchner Constantin Medien einen neuen Schachzug gemacht. Am Montag gab sein Unternehmen einen neuen Grossaktionär und ein Übernahmeplan bekannt. Von sda. Weiterlesen

¶ Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Schwarzwaldbrücke bleibt die Autobahn A2 Richtung Luzern/Bern/Zürich noch mindestens bis 19.30 Uhr gesperrt. Der Rückstau sorgt für Verkehrsbehinderung auch auf zahlreichen Strassen in der Stadt. Empfohlen von Thom Nagy. Weiterlesen bei barfi.ch

Mittlere Brücke

¶ Ein Langschiff-Fährbetrieb soll in Basel im Sommer zeitweise Trams und Busse ersetzen, die wegen Sanierungsarbeiten auf der Basler Mittleren Brücke nicht fahren können. Das nautische Gratisangebot gilt an acht Samstagen tagsüber, wie die Behörden am Montag mitteilten. Von sda. Weiterlesen