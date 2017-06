Der Face-o-mat hat bei der TagesWoche vorbeigeschaut

Wer bei Leipzig an Faust und Braunkohle denkt, kommt Jahrzehnte zu spät. Die grösste Stadt im Freistaat Sachsen ist dank grosser Industriebrachen ein Eldorado für Künstler und mausert sich zu einem Zentrum des Wassers fernab vom Meer.

06.03.2017 um 08:23

Für alle, die es nicht an den Morgestraich geschafft haben (und für all jene, die ihn gerne nochmals sehen würden): So schön kann der schönste Moment der drey scheenschte Dääg sein.