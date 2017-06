Rocker Alice Cooper und Original-Band wiedervereint

¶ Ein Teil des Schwarzwalds darf sich künftig mit dem Titel Unesco-Biosphärenreservat schmücken. Die Kultur- und Wissenschaftsorganisation der Vereinten Nationen erkannte ein Gebiet im südlichen Teil des Mittelgebirges am Mittwoch an. Von sda. Weiterlesen

¶ LKW-Brand entfacht alte Diskussionen, ein Plan zur Rettung der Hauptpost, doppelte Uni-News, Jean-Paul Brigger im Interview und 420'000 Katzen in sieben Jahren – das beschäftigt die Region heute.Von Simone Janz. Weiterlesen

Art Basel

¶Wie sieht Basel aus am Tag 2 der Art-Woche? Menschen, die nichts mit der Messe am Hut haben (wollen), trifft man an diesem Tag der Insider, VIPs und Auch-noch-Dabeiseienden kaum an.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen