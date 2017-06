Deutschland

19.6.2017, 01:25 Uhr

Offenbar kein nationaler Staatsakt für Helmut Kohl geplant

19.6.2017, 01:25 Uhr

Für Altkanzler Helmut Kohl wird es nach Informationen der «Bild»-Zeitung ausschliesslich einen europäischen Staatsakt in Strassburg geben. Ein weiterer nationaler Staatsakt in Deutschland sei nicht vorgesehen. Von sda

Zeichen der Anteilnahme vor Kohls Haustür in Ludwigshafen: Der Altkanzler wollte ausschliesslich mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden. (Bild: sda)

Dies sei Kohls ausdrücklicher Wunsch gewesen, schreibt die Zeitung am Montag. Der Altkanzler war am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben.

Kohl soll als erste Persönlichkeit in der Geschichte der EU mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden. Der genaue Termin und die Details sind nach Angaben der EU-Kommission aber noch offen.

An dem Staatsakt sollen EU-Spitzenvertreter und politische Weggefährten Kohls teilnehmen. Aber auch in Deutschland dürfte es wohl eine grössere Trauerzeremonie geben. Direkt nach den Feierlichkeiten in Strassburg sei im Dom zu Speyer in Rheinland-Pfalz eine Totenmesse geplant, hatte die «Bild am Sonntag» geschrieben.